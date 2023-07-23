外界预期联准会本周将升息1码

（法新社华盛顿23日电） 美国联准会6月并未升息，结束了1年多来连续升息的步伐。外界普遍预测，虽然近期通膨现象稍缓，但联准会仍将采取22年来最具限制性的货币政策，在本周恢复升息。

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美国联邦准备理事会（Fed）在一年多内连续10次升息后，上个月停止了激进的货币紧缩政策，以便让政策制定者有更多时间评估美国经济的健康状况，以及近期银行业压力对贷款条件的影响。

此后几周，经济成长的正面升级与通膨数据降温，增强了联邦公开市场委员会（FOMC）在7月25日至26日投票支持升息0.25个百分点（1码，25个基点）的可能性。

这将使联邦资金利率目标区升至5.25%至5.5%之间，也是2001年以来的新高。

皮特森国际经济研究所（PIIE）高级研究员盖农（Joseph Gagnon）表示：「如果我必须打赌，我会赌他们会在下次会议上，将联邦资金利率提高25个基点。」

美国银行（Bank of America）首席美国经济学家盖本（Michael Gapen）在最近一份投资者报告中写道：「经济降温只会缓慢发生。」

盖本解释为何他认为26日将再次升息，他说：「我们认为大多数委员会成员会认为，需要进一步重新平衡供需，以确保通膨持续放缓。」

根据芝加哥商业交易所集团（CME Group）的数据，期货交易商目前预计联准会在下次会议上，将基准利率上调25个基点的可能性超过99%。

正面的经济消息增加所谓「软着陆」的可能，即联准会通过升息成功压低通货膨胀，同时避免经济衰退和失业率飙升。

尽管外界普遍预期7月会升息，但问题是联准会今年到底还需要升息多少，才能将通膨压回至2%的长期目标。

© 2023 AFP