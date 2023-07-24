市场关注美欧日央行本周决策会议 亚股走势不一

（法新社香港24日电） 亚洲股市今天走势不一，投资人目光锁定美欧日央行本周决策会议。此外，中国经济疑虑持续影响市场情绪。

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最近出炉的经济数据显示，在一年多来的升息后，通膨逐渐滑降，市场开始预期官员的紧缩循环已近尾声。

市场目前主要目光放在美国联邦准备理事会（Fed），外界普遍预期联准会将再宣布升息，同时投资人也密切关注联准会升息之后的政策指引。

布朗兄弟哈里曼公司（Brown Brothers Harriman & Co.）分析师说：「鉴于劳动市场仍坚挺，我们相信联准会该做的是强调更数据取向的作法，并强调不该认为9月会跳过升息。」

此外，上周公布的经济数据显示中国第2季经济成长率不如预期，市场投资人对中国经济前景仍感忧心。

市场将密切关注中国政治局本周会议，在当局近来的承诺被认为不够力下，市场期待北京当局推出若干振兴经济措施。

华尔街股市21日表现平淡，道琼工业指数则连续第10个交易日上扬。亚股今天走势分歧。

日股日经225指数收涨1.2%，来到32700.94点。香港股市恒生指数收跌2.1%，收在18668.15点。上海综合股价指数收跌0.1%，收在3164.16点。

至于其他亚洲股市，首尔、台北、雅加达和威灵顿股市都收涨。雪梨、马尼拉和新加坡股市皆挫跌。

© 2023 AFP