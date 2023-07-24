欧元区采购经理人指数滑降 经济活动加速萎缩

（法新社布鲁塞尔24日电） 今天出炉的数据显示，由于制造业削减产出加速萎缩，欧元区7月经济活动以8个月来最快的速度缩减。

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标普全球（S&P Global）今天发布7月HCOB欧元区采购经理人指数（ HCOB Eurozone purchasing managers' index，PMI），自6月的49.9滑降至48.9。这项指数高于50代表成长。

汉堡商业银行（Hamburg Commercial Bank）首席经济学家戴拉卢比亚（Cyrus de la Rubia）指出：「制造业仍是欧元区的致命弱点。生产者7月再度加速削减生产。」

「随着服务业部门持续失去动能，欧元区经济未来几个月可能进一步陷入萎缩领域。」

这份惨淡的PMI数据公布的时间点，就在欧洲央行本周决策会议考虑持续升息，以对抗通膨。

随着能源价格下滑，欧元区6月通膨放慢至5.5%，但食品和饮料价格仍高，凸显物价压力续存。

由于消费者物价指数仍高于欧洲中央银行的通膨目标2%，欧洲央行27日召开决策会议，升息看来几成定局。（译者：刘淑琴/核稿：陈政一）

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