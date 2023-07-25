（法新社香港25日电） 在中国领导人承诺采取新措施提振低迷的经济后，投资人对各国央行升息循环接近尾声抱持乐观态度，亚洲股市今天涨多跌少，香港股市劲扬逾4%。

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由于近几个月的数据显示中国成长停滞和商业活动放缓，北京面临压力须提供亟需的支持，特别是对庞大的房地产业。

尽管各国央行发布一系列公告和小幅降息，但当局几乎没有公布具体措施，投资人大多对当局的政策应对感到失望。

然而，中国高层领导人昨天表示将采取新措施，让COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫情后的复苏重回正轨，特别是陷入困境的房地产业。房地产业是中国重要的经济推手。

由24人组成的中央政治局在会议中承认「当前经济运行面临新的困难挑战」，并同意必须「要精准有力实施宏观调控，加强逆周期调节和政策储备」。

根据中央电视台，由国家主席习近平主持的这次会议还呼吁努力扩大国内消费，并「适时调整优化房地产政策」。

汇丰银行大中华区经济学家艾琳．辛（Erin Xin）说：「整体立场仍然是追求经济成长的心态，但重点是更具前瞻性，更加重视解决结构性挑战（即地方政府债务），以促进长期可持续成长。」

由于房地产业和科技巨擘股价反弹，香港股市上涨逾4%。其中表现最为突出的是房地产开发商碧桂园和融创，股价均至少暴涨17%。

上海股市上涨超过2%，雪梨、首尔、新加坡、台北、马尼拉和雅加达股市也收涨，但东京和威灵顿股市收跌。

© 2023 AFP