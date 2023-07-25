瑞典服饰巨擘H&M控告中国对手Shein侵权

（法新社香港25日电） 瑞典零售服饰巨擘海恩斯莫里斯（Hennes & Mauritz，H&M）今天证实，已向香港法院递状控告对手中国快时尚线上零售商希音（Shein）及其香港关系企业卓天商务侵犯版权。

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2008年成立的Shein以款式众多的低价商品，成功吸引热衷社群媒体的年轻客层，短短几年间迅速在全球快时尚市场占有顶尖地位。

H&M的一名发言人今天表示：「我们在香港对Shein提出的侵犯版权诉讼正在进行中。我们认为Shein在多件案例中侵犯了我们的设计（版权）。」

根据香港法院文件，H&M在诉状中表示，Shein的产品与他们的产品间存在「极为明显的相似处，显示它们一定是复制」；还指出Shein对H&M的版权作品进行未获授权的明显复制，「规模如此庞大」。

目前总部在新加坡的Shein透过一名代表以电子邮件表示，他们不对进行中的诉讼置评。

除了H&M，美国有3位独立设计师本月也对Shein提出侵权告诉，指控对方「藉由一件件独立侵权变得富有，...这是它长期且持续中的诈骗模式一环」。

Shein同样也对这3位的控诉不予置评。

© 2023 AFP