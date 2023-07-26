（法新社香港26日电） 亚洲股市今天走势分歧，昨天中国利多消息带动涨势后，在美国联邦准备理事会宣布利率决策前市场交易趋于谨慎，因为新出炉的数据再添联准会年底前进一步升息的可能性。

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由于一系列数据显示，中国在COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫情后的经济复苏脱轨，北京方面承诺实施刺激措施，特别是对房地产业，昨天带动亚洲股市大幅上涨。 但现在焦点又回到各国央行抑制通膨的努力上，外界预期联准会今天稍晚会再次升息。 尽管这次会议有此结果已基本被接受，但目前争论的焦点在于今年稍后是否会宣布再升息。 投资人曾希望紧缩周期将于本月结束，但昨天出炉的数据显示，美国7月消费者信心指数达到两年来新高，引发可能继续升息的说法。

为了了解联准会在今年剩余时间的计画，联准会主席鲍尔（Jerome Powell）的会后谈话将受到密切关注。

Allspring Global Investments主动股票部门负责人密雷提（Ann Miletti）表示，显示经济仍然健康的数据让政策制定者感到压力，他们决意要将通膨率从目前的3%降至2%。

她表示：「他们仍然担心，如果过早放松压力，事情可能会朝反方向发展。我不认为他们会愿意冒这个风险。」 亚股无法维持昨天的涨势。香港股市昨天涨幅逾4%，今天则收跌。上海、首尔、台北和曼谷股市也收低。 由于通膨降幅大于预期，引发投资人对澳洲央行下次会议将暂缓升息的希望，带动雪梨股市收涨。 新加坡、威灵顿、马尼拉和雅加达股市均小幅收高；东京股市微幅收跌。

© 2023 AFP