美国4大科技巨擘成立产业组织 致力解决AI带来的风险

（法新社旧金山26日电） 美国4大人工智慧（AI）业者今天宣布成立产业组织，致力于解决AI尖端技术可能带来的风险。

广告 继续浏览后续

Anthropic、谷歌（Google）、微软（Microsoft）和聊天机器人ChatGPT研发公司OpenAI表示，新成立的前沿模型论坛（Frontier Model Forum）将利用其成员的专业知识，将AI风险降到最低并支援产业标准。

这4家企业都承诺与彼此、议员和研究人员分享最佳实务作法。

「前沿」模型指的是新兴大规模机器学习平台，将AI的发展提升到新的水准。

微软总裁史密斯（Brad Smith）在声明中表示：「创造AI科技的公司有责任确保这项科技是安全、可靠，仍在人类的控制之下。」

美国总统拜登上周在白宫与科技领袖举行的会议上提到AI的「巨大」风险和前景，领袖们允诺在AI产业成长之际，从网路攻击到欺诈做好全面防堵。

亚马逊（Amazon）、Anthropic、谷歌、新创公司Inflection、脸书（Facebook）母公司Meta、微软和 OpenAI等企业高层代表们在旁站立，拜登侃侃而谈。

拜登说，随着AI愈来愈深入个人生活与商业活动 ，这些顶尖企业已允诺「引导负责任的创新」。

会议开始前，这7家人工智慧巨头允诺实施一系列自我监管的安全措施，白宫表示，这些措施将「凸显未来人工智慧的3大基本原则：安全、可靠与信任」。

© 2023 AFP