美联准会预料宣布再升息1码 利率将创22年新高

（法新社华盛顿26日电） 美国联邦准备理事会（Fed）预计今天将宣布再升息0.25个百分点（1码）来对抗通膨，并对未来几个月采取更多这类紧缩行动持开放态度。

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美国联准会在连续10次升息后，上个月停止了激进的货币紧缩政策，让决策者有更多时间评估美国这个世界第一大经济体的运作状况。

然而，联邦公开市场委员会（FOMC）成员6月开会时暗示，今年可能还会再升息两次。

美国联准会今天若宣布升息，将会是去年3月展开货币紧缩周期以来的第11次升息，将把联准会的基本贷款利率提高至5.25%至5.5%之间，来到22年来最高水平。

根据芝加哥商品交易所集团（CME Group）数据，期货投资人预测，联准会把基准利率提高25个基点的机率高达近99%。

自6月决定暂停升息以来，通胀持续下降，但仍高于联准会设定的长期通膨目标2%。

鉴于今天联准会升息几成定局，分析师和投资人将紧盯主席鲍尔（Jerome Powell）的谈话，看能否找到联准会下一步行动的蛛丝马迹。

安达（OANDA）美洲市场高级分析师莫雅（Edward Moya）在最近的报告中写道，「他们可能会暗示希望看到目前紧缩周期的成效，或许会在9月跳过一次升息」。

他补充说：「他们可能会清楚表示，很可能会有更多的紧缩措施。」

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