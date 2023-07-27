微软Teams搭售Office 欧盟展开反垄断调查

（法新社布鲁塞尔27日电） 微软（Microsoft）将视讯会议软体Teams和热门Office套装软体搭售，引来欧盟关切此举恐排挤竞争对手，欧盟执委会今天宣布将对此展开反垄断调查。

广告 继续浏览后续

线上会议软体自疫情爆发以来日益普及，欧盟执委会将调查微软是否透过搭售来「滥用和保卫其市场地位」。

欧盟主管市场竞争事务执委维斯塔哲（Margrethe Vestager）表示：「远端通讯和协同工具像是Teams，已成为欧洲诸多企业不可或缺的工具。」

「因此我们必须确保这些产品的市场维持竞争力，并让企业自由选择最能满足他们需求的产品。」

微软发言人表示，公司将配合欧盟执委会的调查。

他说：「我们尊重欧盟执委会本案作业，并十分认真看待我们的责任。」他还说，公司将致力找出解决方案，以化解这些疑虑。

Teams是一个平台，用户可透过讯息、视讯会议和分享档案等方式沟通。

开启欧盟调查的导火线是美国新创公司、Teams竞争对手Slack于2020年7月向欧盟提出申诉。Slack目前已被Salesforce并购。

Teams的其他对手包括通讯平台Zoom、Google Meet和Cisco Webex。

微软将Teams和云端Office 365与Microsoft 365套装软体搭售。这些套装软体包括受欢迎的文书处理软体Word、试算表软体Excel、简报软体Powerpoint等。

欧盟执委会表示，客户转向云端平台和应用软体（app），使得更多参与者加入这个市场，并指出这类软体通常是订阅制，长期绑住订户。

欧盟执委会指出，微软的云端套装软体已打下一片江山，把Teams和这些软体搭售，将对欧洲的竞争造成限制。

一旦调查结果不利微软，公司恐面临钜额罚款或被要求采取改正措施。

© 2023 AFP