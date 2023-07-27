欧洲央行升息1码至3.75% 估通膨率将偏高过久

（法新社法兰克福27日电） 欧洲中央银行（ECB）今天将存款利率调升0.25个百分点（1码）至3.75%，达到22年多来最高点。欧洲央行持续打击通货膨胀飙升的行动，已经迈入一周年大关。

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这是欧洲央行连续第9次会议升息，利率动向备受各界关注。在长达一年的升息循环中，欧洲利率以空前速度攀升。如今存款利率已重返2000年10月的高点。

自俄罗斯去年2月全面侵略乌克兰引发能源和粮食价格大涨后，欧洲央行去年7月开始升息，至今存款利率累积已调升4.25个百分点。

美国联邦准备理事会（Fed）昨天也重拾升息行动，将利率调高1码，并示意若通膨态势证明仍顽强，可能还会再次升息。

欧洲央行在宣布最新利率决定的声明中表示，通膨率「仍然被预期维持在过高水准且持续过久」。

欧元区6月消费者物价指数（CPI）上涨5.5%，涨幅虽已从去年的双位数有所下降，但依旧远高于欧洲央行设下的目标2%。

欧洲央行指出，尽管一些通膨数据显示有降温迹象，但「基本通膨率总体依旧偏高」。

去除波动的能源、粮食和菸酒等物价的欧元区核心通膨率，实际上从5月的5.3%升温至6月的5.4%。

© 2023 AFP