Meta财报超乎市场预期 盘后股价大涨逾7%

（法新社旧金山26日电） 脸书母公司Meta今天表示，在数位广告业务复苏带动下，第2季获利超乎市场预估。Meta财报超乎市场预期，也让盘后股价应声大涨超过7%。

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Meta第2季（截至6月30日止）营收达320亿元，获利78亿元。脸书（Facebook）月活跃用户数（MAU）增至30.3亿人。

Meta执行长祖克柏（Mark Zuckerberg）在财报电话会议上说：「我们上季表现不错。我们持续在我们的应用程式（app）上看到强劲的参与。我们有着我好一段时间所见最令人兴奋的路线图。」

去年经济大环境欠佳下，Meat陷入困境，当时广告主削减广告支出，加上苹果修改资料隐私权规定，允许用户挡下定向广告，而定向广告是Meta业务的支柱。 一如美国其他大型科技股，Meta股价今年大放异彩。

内幕情报公司（Insider Intelligence）分析师威廉森（Debra Aho Williamson）说：「在连2季营收正成长，以及2021年底以来首次出现季度营收两位数成长，Meta的效率年强劲起飞。」祖克柏1月曾说，今年将是「效率年」。

Meta盘后股价应声大涨超过7%，来到320.32美元。 Meta在财报中表示，第2季公司旗下各项app广告数量较去年同期攀升34%。

分析师指出，广告主对脸书旗下Instagram社群平台的短影音平台Reels（类似TikTok）深感兴趣，而在经济情势较为乐观下，也有利于行销支出。

祖克柏说，随着脸书和IG上的短影音每天播放超过2000亿次，Meta看到Reels在贡献营收方面有「不错的进展」。

Meta誓言撙节支出，祭出空前的削减成本措施，去年11月迄今已裁汰数万名员工。

Meata表示，截至6月底旗下员工约7万1469人，和上年同期相比减少14%。

Meta花大钱搞元宇宙（metaverse），招致批评。Meta认为虚拟实境（VR）将是下一个网路前线，而在2021年从脸书易名为Meta。

祖克柏称人们拥抱元宇宙的速度温吞，是「某种严正的讯号」，但他对元宇宙是未来的运算平台仍具信心。

根据祖克柏的说法，元宇宙和人工智慧（AI）仍是Meta的优先发展。

Meta也利用目前易名为X的微网志「推特」（Twitter）混乱之际，趁势在本月稍早推出自家版推特Threads，并在短短几天之内吸引超过1亿人下载，但使用者的长期兴趣仍有待观察。

祖克柏谈及Threads时说：「我们现在把焦点放在留住和改善这些基本群；我真的很高兴我们目前所在的道路上。」

至于在AI发展上，祖克柏选择和微软（Microsoft）不同的道路。Meta更支持开放原始码，将其生成式AI技术Llama开放给研究人员和企业，以利他们因应本身需求而调整。

祖克柏最近在podcast节目上透露，他的公司正在开发一个AI平台，将允许创作者和广告主更有效的合作。

© 2023 AFP