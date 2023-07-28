（法新社香港28日电） 日本央行日本银行调整超宽松货币政策后，今天日圆震荡剧烈，而美国数据高于预期，再次引发投资人对美国联邦准备理事会（Fed）可能进一步升息的担忧，导致亚股走势分歧。

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在备受关注的会议结束后，日银表示将允许政府债券市场「更大的灵活性」。多年来日银一直实施政府债券殖利率曲线调控（YCC）制度，只允许政府债券殖利率在窄幅区间内波动，这是日本提振长期疲软经济措施的一环。

但日银今天表示，虽然会维持在这一区间，但波动限制是参考点，而非一种硬性规定。

此消息公布后，日圆汇率大幅波动，一度贬至141.32 日圆兑1美元，随后走强至138.07日圆。 在借贷成本可能增加的前景下，日经225指数下跌逾2%，但收盘时跌幅收敛。

澳盛银行集团（Australia and New Zealand Banking Group）亚洲研究部负责人吴坤（Khoon Goh，音译）表示：「日银调整殖利率曲线调控的决定大致符合市场预期，但可能不像之前担心的那样强硬。」 投资人对北京将采取进一步措施、提振陷入困境的中国经济抱持希望，带动香港和上海股市收涨；新加坡、首尔和台北股市也收高。

雪梨、威灵顿和马尼拉则收跌。

© 2023 AFP