法国经济报双喜 Q2成长0.5%超预期

（法新社巴黎28日电） 今天公布的官方数据显示，法国经济今年第2季成长0.5%，出人意表地强健，优于先前预期。

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法新社报导，法国国家统计及经济研究局（INSEE）原本估计今年4月至6月经济较1月至3月成长0.1%，而今天公布的数字显然好上许多，也优于分析师预期。

虽然消费者仍苦于通货膨胀，以致第2季家庭消费下滑，但由于出口、制造业和能源产出表现良好，仍促进了经济成长。

国家统计及经济研究局指出，另一个好消息是，今年1、2月消费者物价指数（CPI）年增率都还在至少6%，7月已下滑至4.3%，主要是因为能源价格下跌和食品价格涨势减缓。

法国内政正逢多事之秋，预料总统马克宏（Emmanuel Macron）政府将大力宣传这次强劲的经济成长，经济部长勒麦尔（Bruno Le Maire）已形容这次表现相当「出色」。

勒麦尔接受RTL电台访问时说：「法国（经济）成长第一次更多是由出口带动…这开启了一个良性循环，由生产来为我们的社会模式和重新分配提供资金。」

2022年，法国经济成长2.5%，不输其他欧洲国家，甚至更胜一筹。

© 2023 AFP