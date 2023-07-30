法财长访北京 称跟中国经济脱钩是「幻想」

（法新社北京30日电） 在若干西方国家质疑法国依赖中国之际，法国财政暨经济部长勒麦尔（Bruno Le Maire）今天在中国北京表示，想切断跟中国的所有经济关系是一种「幻想」。

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勒麦尔在法国大使馆告诉记者：「我们完全反对脱钩（decoupling）的想法，脱钩是一种幻想。…美国、欧洲、中国经济之间不可能有任何形式的脱钩。」

近几个月来，「去风险」（de-risking）已成为「脱钩」在西方的替代用语。但勒麦尔说，去风险的概念「不代表中国是一种风险」。

他表示，「去风险的意思是我们希望更自立…我们不希望像COVID（2019冠状病毒疾病）危机期间那样领悟到，我们有某些非常特定的元件过于仰赖（外国）」，譬如晶片。

勒麦尔做上述发言之际，一些西方国家正试图降低本身经济对于中国的依赖程度，特别是德国。中国是德国的最大贸易伙伴，也是德国汽车产业的重要市场。

美国也在提倡对中国去风险，不过美国财政部长叶伦（Janet Yellen）本月稍早访问北京时说，美中经济「实际上不可能」脱钩。

中国则抨击西方去风险的动作，国务院总理李强上个月形容这种概念是一种「伪命题」。

勒麦尔正在中国进行高层级经济会谈，他昨天形容跟中国国务院副总理何立峰的贸易会谈「具有建设性」，明天他将前往南部科技重镇深圳会见企业领袖。

© 2023 AFP