美通膨数据再降中国祭刺激措施 亚股收红

（法新社香港31日电） 美国又有数据显示通货膨胀进一步降温，令投资人看好联邦准备理事会（Fed）将不需再度升息；同时中国承诺祭出更多振兴经济措施。亚洲股市今天追随美股，收盘普遍上扬。

广告 继续浏览后续

28日公布的6月数据显示，联准会偏好的美国通膨指标、个人消费支出物价指数（PCE）涨幅续降至2年低点。加上先前连串正面数据，似乎可见联准会长久升息行动正在收效，而美国经济也依旧强健。

联准会官员26日再度调高利率，但表示未来升息与否取决于经济数据，暗示这轮升息循环可能已到尽头。

另一方面，中国当局继28日宣布「 轻工业稳增长工作方案」，今天又提出实施恢复和扩大消费20条措施，包括落实带薪休假制度、稳定汽车和住房等大宗消费，以及各地举办美食节、丰富文旅消费等。

尽管中国已在去年底取消严格的防疫限令，全国消费大军至今仍不舍得开支。最新数据也显示，7月中国制造业活动再度呈现萎缩。

东京股市今天收盘劲扬1.3%，香港股市收高0.8%，上海股市收涨0.5%，雪梨、首尔、新加坡、威灵顿、曼谷和雅加达股市也都收红。但台北和马尼拉股市收低。（译者：张正芊/核稿：陈政一）

© 2023 AFP