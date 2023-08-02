美国信评遭降拖累 亚股全面挫跌

（法新社香港2日电） 亚洲股市今天随着前一天的华尔街股市颓势走跌。美国主权债信评等遭调降，加上经济数据疲软，以及市场忧心股票估值已高，对投资人心理带来冲击。

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不过，分析师指出，美国联邦准备理事会（Fed）处于或接近升息循环尾声，以及美国经济仍具韧性，意味着市场气氛大致仍乐观。

国际信评机构惠誉（Fitch）将美国债信评等自AAA调降一级后，投资人目光从风险较高的投资转向。这是自2011年标准普尔（S&P）调降美国顶级信评之后，首次有大型信评机构调降美国评等。 尽管如此，SPI资产管理公司策略师殷尼斯（Stephen Innes）表示，前景依旧乐观。投资人可能会停下来，等尘埃落定后，再进入风险市场。

获利了结卖压也助长今天的跌势。在此之前，投资人面对联准会考量通膨压力纾解、上周升息可能是最后一次的乐观心理，带动市场上演一波涨势。

香港股市在一周多来的强劲涨势后，今天重挫，其中以科技股首当其冲，主要受到中国倡议新规限制儿童使用智慧型手机时间的影响，增添外界对中国经济的疑虑。

日股日经指数今天收跌2.3%，来到32707.69点。港股恒生指数收挫2.5%，来到19517.38点。上海综合股价指数收跌0.9%，来到3261.69点。

至于其他亚股，新加坡、首尔、台北、马尼拉、曼谷和雅加达股市都收挫。

© 2023 AFP