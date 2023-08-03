联准会升息疑虑再起 亚股跌多涨少

（法新社香港3日电） 美国最新民间就业数据优于预期，引发投资人再度担忧美国央行的升息行动，加上美国债信评级遭调降，美国股市昨天应声挫低；亚洲股市今天受牵连走势颠簸，收盘跌多涨少。

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信评机构惠誉（Fitch）1日将美国原有的顶级AAA债信评等调降，掀起市场惊慌反应。尽管分析师表示，这次降评不太可能带来长期冲击；但股市交易商持续忧心评估近几周强劲走扬的股市是否已高估及美国经济展望，因此难以维持买气。

美国民间薪酬服务公司ADP的数据显示，企业7月在美国创造32万4000名新增就业人口，远远超越外界预估的19万名。这显示美国劳动市场依旧紧俏。

这也打坏了投资人原本看好美国联邦准备理事会（Fed）7月宣布的可能是最后一次升息。当时因连串近期报告显示美国通货膨胀继续降温，且美国经济的一部分似乎正在放缓。

美股3大指数昨天收盘全数挫跌，其中那斯达克指数更跌逾2%，因为科技企业较易受利率升高影响。

市场焦点如今放在美国政府明天将公布的7月就业报告，以推敲联准会接下来的政策行动。观察家提醒，若数据强健，可能引发更多人押注联准会再一次升息。

东京股市今天收盘下挫1.7%，香港股市收跌0.5%，雪梨、新加坡、首尔、威灵顿和曼谷股市也都收低。但上海股市收高0.6%，马尼拉和雅加达股市也收涨。（译者：张正芊/核稿：陈政一）

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