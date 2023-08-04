美就业报告公布前投资人不安 亚股涨跌互见

（法新社香港4日电） 美国公债殖利率再度攀升，打击华尔街股市，且投资人仍对美国联邦准备理事会（Fed）的利率政策计画感到担忧。亚洲股市经历一周震荡，今天收盘走势分歧。

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上周股市洋溢乐观气氛，因投资人看好美国央行升息循环已结束。但过去几天美国就业数据再次提醒市场交易商，通膨虽然正在降温，联准会为确保美国通膨率降至且维持在其目标水准2%，仍有许多行动空间。

昨天出炉的美国申请失业给付人数仍徘徊在今年低点，令投资人更加不安。因为联准会曾警告，若要打击通膨，能让就业市场更加宽松会是关键。

这份数据加上信评机构惠誉（Fitch）1日调降美国的AAA顶级债信评等至AA+，为美国公债殖利率带来攀升压力。华尔街股市昨天应声挫低，延续本周以来跌势。

投资人注意力现在转向今天稍晚公布的美国7月新增就业人数，结果可能在联准会利率决策中扮演关键角色，尤其联准会官员已表示未来会更加依赖数据来做决策。

另一方面，中国人民银行行长潘功胜昨天与数家中国民营企业召开座谈会，会后承诺对陷入困境的房地产业提供新的支援措施。消息提振了香港和上海股市表现。

亚洲股市今天整体走势略优于美股，但投资人信心仍旧脆弱。香港股市收盘上扬0.6%，上海股市收高0.2%，东京股市小涨0.1%，雪梨、威灵顿和曼谷股市也收涨。

不过，首尔、新加坡、台北、马尼拉和雅加达股市则全数收低。

© 2023 AFP