东芝公开收购案8日启动 将以总价逾4400亿元下市

（法新社东京7日电） 麻烦不断的日本综合企业东芝（Toshiba）今天表示，先前宣布以价值近2兆日圆（约新台币4444亿元）让公司下市的公开收购案，将在明天启动。

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这起收购案是由日本产业合作伙伴公司（JPI）带头、17家日本公司和6家日本银行组成的财团向东芝提出。东芝今年3月表示，若这个财团未能收购至少66.7%的东芝在外流通股票，交易将会取消。

根据东芝官网，收购价格订在每股4620日圆，比东芝今天收盘股价4584日圆略高；收购时期为30个工作日。

东芝一度是日本经济威力象徵，但近几年问题不断，陷入丑闻、财务动荡和高层辞职等困境。

东芝今天也发布今年第一季财报，亏损达253亿日圆（约新台币56亿元），归咎于其持有40%股份的记忆体大厂铠侠（Kioxia）需求下滑。

2年前跨国私募基金公司CVC资本合伙（CVC Capital Partners）向东芝提议收购，投下震撼弹，令东芝的前途被打上问号。

这份提案被拒绝后，冒出将东芝分割及分拆出装置部门的构想，但遭遇一些投资人的强烈反对。

东芝从电器公司发展成一家庞大的综合企业，但自从2015年爆发虚报获利的假帐丑闻后，便遭遇重重困难。

东芝也因为买下美国核电工程公司而承受巨额亏损；之后虽出现复苏，但又引来新的积极股东施压。

© 2023 AFP