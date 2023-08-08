市场忧心联准会再度升息 亚股多收跌

（法新社香港8日综合外电报导）亚洲股市今天在投资人忧心美国联邦准备理事会（Fed）持续升息、以及中国最新贸易数据欠佳增添经济疑虑的拖累下，区域股市多收跌。

广告 继续浏览后续

联准会理事鲍曼（Michelle Bowman）7日重申她希望在看到「证据显示通膨持续大幅回落以前」，利率应该持续上调。

联准会在上次货币政策会议透露，未来决策将以数据为依归，让不少人士认为联准会暗示升息循环已结束。而联准会理事的持续升息说，搅乱市场一池春水。

尽管如此，纽约联邦准备银行总裁威廉斯（John Williams）告诉「纽约时报」，他认为「货币政策处于良好状态━我们政策的施行适得其所」。

在7日刊载的专访中，他表示，「是否需要进一步升息仍在未定之天」。但他说，一旦通膨持续放缓，利率可望在明年或2025年开始下调。

此外，中国最新公布7月贸易数据疲软，出口创下2020年初以来最大减幅，进口则连续9个月萎缩，也拖累亚股走低。

盈丰财资市场（CMC Markets）分析师休森（Michael Hewson）表示：「在数据这么差的情况下，中国决策者肯定很快就会采取进一步宽松措施，提振经济。」

日股基准日经225指数今天收涨0.4%，来到32377.29点。港股恒生指数收跌1.8%，来到19184.17点。上海综合股价指数收挫0.3%，来到3260.62点。

至于其他亚股，首尔、威灵顿、台北、马尼拉和雅加达股市收跌，雪梨股市近乎持平。新加坡股市则是微幅收涨。

© 2023 AFP