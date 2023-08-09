中国陷入通货紧缩 亚股震荡

（法新社香港9日电） 亚洲股市今天走势震荡，各国指数收盘互有涨跌。最新官方数据显示中国陷入通货紧缩，加剧市场对于中国经济在COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫情后复苏脚步蹒跚的忧虑。

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中国7月消费者物价指数降幅0.3%，为2021年初以来首见，国内消费支出减缓对中国经济复苏造成压力。 中国昨天公布出口创下3年多前、疫情爆发初期以来最大的跌幅，进口也因内需缩减而滑降，投资人情绪已受到影响。

跨国金融服务机构「摩根士丹利」（Morgan Stanley）中国首席经济学家邢自强（Robin Xing）向彭博电视（Bloomberg Television）表示：「中国处于通货紧缩，没错，但问题是会持续多久。这取决于决策者采取的因应。」

尽管如此，观察家认为，中国官员过去祭出的强力振兴措施现在不太可能再度上演，因为中国本身债台高筑，还有人民币汇率疲软引发的疑虑。

SPI资产管理公司（SPI Asset Managemen）分析师殷尼斯（Stephen Innes）表示：「这些数据将会加剧各界对于中国经济成长潜力和传统振兴措施效率的相关疑虑。」

殷尼斯还说：「坦白说，鉴于（周二）贸易数据传达的讯息，这不令人意外。然而，这会让中国大陆距离日本式的低通膨陷阱更进一步。」他指的是日本过去数十年来对抗通货紧缩和低迷成长所采取的行动。

日股基准日经225指数今天收跌0.5%，来到32204.33点。港股恒生指数收涨0.3%，来到19246.03点。上海综合股价指数收跌0.5%，来到3244.49点。

至于其他亚股表现，威灵顿、台北股市收跌。雪梨、首尔、马尼拉和雅加达股市则收涨。

© 2023 AFP