台积电德国投资设厂 助欧洲打造半导体产业核心

（法新社巴黎8日电） 台湾半导体大厂台积电斥资数十亿欧元赴德国投资设厂正式拍板定案，作为推动欧洲成为全球半导体产业核心的一环。

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美、中两国为争夺晶片领域主导地位激烈竞争，而豪掷数十亿欧元投资的欧洲正紧追在后。

●晶片领域为何成兵家必争之地？

半导体是各种电子装置中常见的微小零组件，从儿童玩具、智慧型手机到电动车和尖端武器都少不了它。

COVID-19（2019冠状病毒疾病）大流行和随之而来的锁国防疫政策导致晶片短缺，科技业在2020年和2021年多陷入停滞。

这场危机促使各国政府采取行动，美国和中国祭出愈来愈严格的措施，来确保供应链安全。

●欧洲正采取何种行动？

欧洲正在研议一项法律，以支持投资晶片产业。

所谓的「晶片法案」目前尚在欧盟立法程序中，欧盟希望鼓励公共和民间投资430亿欧元（约新台币1.4兆元）打造在地晶片供应链并吸引外资设厂。

欧盟的目标是在2030年前将晶片产量提升4倍，让欧盟晶片在全球市场比重可达到20%。

●谁在投资？

截至目前，德国在欧洲遥遥领先。

台积电敲定在德国投资设厂前，柏林当局与美国晶片大厂英特尔（Intel）6月敲定协议，英特尔将投资320亿欧元在德国马德堡（Magdeburg）兴建两座晶片制造厂。

德国今年稍早也与美国碳化矽晶圆领导厂商Wolfspeed和德国车用晶片大厂英飞凌（Infineon）达成大规模交易。

法国6月也宣布将投资29亿欧元，补贴意法半导体（STMicroelectronics）和格罗方德（GlobalFoundries）在法国东南部的75亿欧元（约新台币2618亿元）投资案。

●欧洲正在选边站吗？

美国祭出一连串措施，目的在于阻止美、中企业合作，北京则藉由对关键原料设下出口管制进行反击。

尽管欧盟呼吁双方松绑让欧洲企业相当苦恼的举措，但尚未做出有组织的回应，各国则主动采取行动。

荷兰2月表示，将于9月施行出口管制。拜半导体生产设备制造商艾司摩尔（ASML）所赐，荷兰在这个产业占据重要地位。

外界广泛认为，荷兰在面临美国施压之际，此举是封杀中国的方式之一。

德国去年以国安为由，阻止中企收购两家德国半导体公司。

●谁是领头羊？

从设计、制造到最终使用，半导体产业真正实现了全球化。

几乎所有制造晶片所需的原料，例如矽、锗和镓都在中国生产。

而台湾拥有台积电等晶片制造大厂，控制着全球一半以上产量，在全球供应链扮演重要角色。

至于辉达（NVIDIA）等顶尖晶片设计商以及苹果（Apple）等设备制造商总部都在美国。

美国半导体产业协会（Semiconductor Industry Association）表示，2022年，总部设在美国的半导体公司占全球市场份额的48%，韩国以14%居次，欧洲则以9%名列第3。（译者：刘文瑜/核稿：张晓雯）

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