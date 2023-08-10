美公布通膨数据前投资人谨慎 亚股走势不一

（法新社香港10日电） 投资人静待美国公布最新通膨数据，市场气氛转趋谨慎，加上市场忧心美国联邦准备理事会（Fed）年底前可能宣布再次升息，亚洲股市今天走势不一。

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市场目前聚焦在美国今天稍后将公布的7月消费者物价指数（CPI）。CPI是受到密切关注的通膨指标，在联准会的利率决策扮演关键角色。

联准会升息虽已让物价涨幅从去年6月的40年高点9.1%，大幅滑降至目前的3%，但观察家警告，决策官员将发现让通膨回到2%的目标并不容易。

美国物价连续12个月下滑后，市场分析师预估7月CPI将略为攀升，部分是因为石油成本上扬。

然而，评论员表示，扣除食品和能源价格的核心通膨料再度减缓，应可让联准会9月决策会议维持利率按兵不动。

在最新数据显示，中国2年多来首度陷入通货紧缩，以及出口创下COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫情爆发以来最大降幅后，投资人也密切关注北京政府动向，期待中国政府推出振兴经济措施。

中国是带动全球成长的主要动力之一，经济长期放缓恐助长向外溢散效应的疑虑。

华尔街三大指数在科技股拖累下挫跌，亚股也跟进跌多涨少。

日股基准日经225指数收涨0.8%，来到32473.65点。港股恒生指数收盘近乎持平在19248.26点。上海综合股价指数收涨0.3%，来到3254.56点。

至于其他亚股，首尔、威灵顿、台北和马尼拉股市都收跌。雪梨、新加坡和雅加达股市则微幅收涨。（译者：刘淑琴/核稿：陈政一）

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