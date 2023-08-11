（法新社香港11日电） 亚洲股市今天跌多涨少，主因美国通膨数据低于预期，虽提升对美国联邦准备理事会（Fed）下个月维持利率不变的希望，但并没有消除投资人对今年稍晚仍可能升息的担忧。

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美国劳工部公布的报告显示，关键通膨指标消费者物价指数（CPI）7月数据较去年同期上升3.2%，增幅高于6月的3.0%，但低于市场预期。这为一年多来采取紧缩货币政策的联准会转趋宽松提供了空间。

这项数据还显示，备受关注的核心通膨正在放缓，而初次申请失业救济金人数高于预期，增加了市场乐观气氛，因为联准会以劳动市场的强弱作为决策依据。

然而，尽管人们普遍预期政策制定者将在下个月举行的会议暂停升息，但分析师表示，他们仍有可能在今年稍晚再升息。

讨论焦点还集中在利率将维持在高点多久，而部分官员在试图降低通膨的同时，也对所有选项保持开放。

美国旧金山联邦准备银行总裁戴利（Mary Daly）表示，最新数据「基本符合预期，这是个好消息」。

澳洲国民银行（National Australia Bank）经济学家史史垂克兰（Tapas Strickland）表示：「这些数据应该会加强普遍的观点，即联准会在9月举行的会议可能不会升息，但鉴于劳动市场紧俏，今年稍晚进一步升息的可能性仍然存在。」

亚股再度跌多涨少。尽管中国网路巨头阿里巴巴因财报显示第一季营收成长超乎预期而股价飙升，但香港股市本周跌势持续。

上海、雪梨、新加坡、首尔、马尼拉、台北和雅加达股市都收跌，但曼谷和威灵顿股市小幅收涨。东京股市因国定假日「山之日」休市一天。

© 2023 AFP