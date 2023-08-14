中国房市危机扩大 亚洲股市挫跌

（法新社香港14日电） 美国科技股上周最后交易日下跌，加上对于中国房地产行业的担忧加剧市场忧虑情绪，亚洲股市今天挫跌。

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法新社报导，香港股市恒生指数下跌近2%，中国房地产开发商碧桂园领跌，此前碧桂园曾无法如期支付美元债券利息，并且预告上半年亏损数十亿美元，加深市场对于中国负债累累房地产行业的担忧。

碧桂园股价今天收盘大跌逾18%。数天前，中国亿万女富豪、碧桂园董事会主席杨惠妍曾表示，该公司「遇到成立以来最大的困难」。

碧桂园是名列「财星」（Fortune）杂志全球500大企业（Global 500）之林的中国民企。

该公司长期以来被认为财务稳定，但本月7日无法支付两笔到期的美元债券利息，且若该公司在30天宽限期后仍无法支付，9月恐将面临违约风险。

如同负债累累的竞争对手中国地产开发商恒大，碧桂园的任何倒闭情况，都将对中国金融体系及经济造成灾难性影响。

SPI资产管理公司（SPI Asset Managemen）分析师殷尼斯（Stephen Innes）指出，对中国房企的担忧正导致区域市场逐渐下跌。

他指出：「这种负面情绪已蔓延至其他亚洲市场，导致各交易所气氛普遍低迷。」

东京股市日经225指数下跌1.3%，收32059.91点；香港恒生指数下挫1.6%，来到18773.55点；上海证券交易所综合指数下滑0.3%，收在3178.43点。

其他亚股方面，新加坡股市下跌逾1%，马尼拉股市也下挫。

© 2023 AFP