（法新社香港15日电） 亚洲股市今天走势分歧，前一天华尔街科技股劲扬提振市场情绪，而中国一连串令人失望的数据则引发投资人对这个全球第2大经济体的担忧。

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亚马逊（Amazon）、Google母公司Alphabet和Meta Platforms等大型科技公司股价上涨，推升那斯达克指数涨幅超过1%。

东京股市今天也在科技股涨势，以及受惠于日圆走软提振出口，日本在截至6月底季度经济成长1.5%等利多消息鼓舞下，终场收高。

雪梨、台北和吉隆坡股市都收涨，区域其他股市则回吐早盘涨幅，新加坡、曼谷、雅加达和威灵顿股市走低。首尔股市今天适逢国定假日休市。

香港股市收盘跌1.0%，上海股市收盘挫0.1%，主因中国最新公布的经济数据疲软，未能消除投资人对中国经济低迷的担忧。

中国今天公布的数据显示，7月零售销售增长放缓，工业生产则低于分析师预期。

中国也表示将停止公布青年失业率数据，引发人们对透明度的疑虑。北京官方公布的6月青年失业率高达21.3%，创下历史新高。

SPI资产管理公司（SPI Asset Management）策略师殷尼斯（Stephen Innes）说：「中国公布的7月数据普遍不如预期。国家统计局还暂停发布青年失业率数据，近几个月来该数据已飙升至历史新高。缺乏透明度也让投资人不满。」

「我认为市场已经做好迎接中国数据跌破低水位的准备。事实上，中国北部豪雨成灾、出口和信贷数据令人失望，加上房地产销售持续下滑，都指向7月（经济）活动数据疲弱。」

© 2023 AFP