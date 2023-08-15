卢布汇率暴跌 俄央行升息14码

（法新社莫斯科15日电） 在俄罗斯卢布兑美元汇价贬至逾16个月来的最低点后，俄国央行俄罗斯银行（Bank of Russia）今天一口气升息14码（3.5个百分点），将主要利率从8.5%调升至12%。

广告 继续浏览后续 俄国央行今天召开临时会后表示：「采取这项决定，是为了限缩危及物价稳定的风险。」 俄国央行示警，目前通膨压力还在上升，若物价继续以目前速度上涨，明年恐怕无法达成央行的通膨目标。 央行表示：「俄罗斯银行将就主要利率做出进一步决策，斟酌相对于通膨目标的实际与预期通膨动态。」 俄国央行下次将于9月15日针对主要利率进行审议。 卢布兑美元汇价自今年起已贬值30%左右。与此同时，俄罗斯政府正努力解决出口收入下滑、进口和军费支出增加的问题。 尽管央行已收紧货币政策，俄国通膨率还是居高不下，7月消费者物价年增4.3%。 莫斯科交易所（Moscow Exchange）的资料显示，在央行公布利率决策后，卢布兑美元汇价走软，当地时间10时48分（格林威治时间7时48分）贬至96.83。昨天汇价曾贬至逾100卢布兑1美元。 © 2023 AFP