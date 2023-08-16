中国经济和美国升息疑虑拖累 亚股普遍挫跌

（法新社香港16日电） 美国最新零售销售数据超乎预期强劲，提高联准会持续升息的可能性，亚洲股市今天在中国经济和美国升息疑虑拖累下，普遍挫低。

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美国7月零售销售在网路消费带动下强劲反弹，显示即便美国经济降温，消费仍比预期强劲。

明尼阿波利斯联邦准备银行（Minneapolis Fed）总裁卡西卡里（Neel Kashkari）指出，联准会升息对抗通膨的战争尚未结束。卡西卡里这番评论增添升息疑虑。

卡西卡里表示，通膨虽可能朝正确方向发展，但仍高于联准会期待的水准，现在宣称抗通膨胜利还言之过早。卡西卡里是联准会利率决策理事成员。

国际信评机构惠誉（Fitch）分析师警告银行业恐有评等调降风险。前一天的美股受到金融银行业疑虑再起，以及联准会可能升息影响，华尔街三大指数纷纷挫低。

而在中国最新数据显示7月新屋价格进一步下滑，加深市场对这个全球第2大经济体疑虑的情况下，前夜华尔街股市挫跌增添亚股投资人规避风险的心理。

SPI资产管理公司（SPI Asset Management）策略师殷尼斯（Stephen Innes）说：「由于中国经济情况持续恶化，亚洲多数股市呈现下跌。市场对联准会升息立场可能更激进的疑虑再起，让情况雪上加霜。」

日股基准日经指数终场跌1.5%，收在31766.82点。港股恒生指数挫低1.4%，收在18329.30点。上海综合股价指数收跌0.8%，来到3150.13点。

至于其他亚股，首尔、雪梨股市收盘跌幅皆逾1.0%。台北、新加坡、曼谷和雅加达股市都收跌，马尼拉股市则收涨。

© 2023 AFP