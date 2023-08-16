美联准会高层：还没准备好宣布终止升息

（法新社华盛顿15日电） 美国联邦准备理事会（Fed）利率决策委员会一名成员今天表示，美国通膨最终有望朝着对的方向发展，但联准会不应现在就宣布通膨问题已获控制。

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明尼阿波利斯联邦准备银行（Minneapolis Fed）总裁卡西卡里（Neel Kashkari）在明尼阿波利斯市一场会议中表示：「我还没准备要宣布我们已达标，但我看到了乐观迹象。」

美国联准会去年以来已升息11次，以抑制高通膨，因为美国通膨率已突破联准会订定的2%长期目标。

尽管通膨近几个月来已大幅降温，但仍高于美国联准会目标，特别是在剔除波动较大的食品及能源价格后。

卡西卡里今天表示，随通膨朝着正确方向发展，联准会现在可以「在决定我们是否需采取更多行动前，多花一点点时间搜集更多数据」。

根据芝加哥商品交易所集团（CME Group）数据，期货交易商目前认为联准会在下个月举办的利率决策会议中投票，维持利率不变的可能性高达90%。

被问到联准会何时有望开始降息，卡西卡里表示：「我希望能看到可信证据表明通膨率正在回落至2%，然后需要一些时间发挥作用。」

他也提到，如果物价上涨持续趋缓，联准会有望自明年开始下调基准利率或名目利率，这实际上将使经通膨调整后的「实际」利率保持稳定。

他说：「总有一天，人们会合理地争论『嘿，我们或许该降低名目利率，以将货币政策维持在稳定的水准』。这会在明年某个时间点发生吗？当然有可能，或者后年，但我们得看相关数据如何发展。」

© 2023 AFP