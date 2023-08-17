联准会升息疑虑中国经济困境夹击 亚股大多收黑

（法新社香港17日电） 美国联邦准备理事会（Fed）可能再次升息的疑虑再起，而中国经济困境又继续牵动投资人敏感神经，亚洲股市今天加入全球股市抛售行列，收盘大多挫低。

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联准会7月货币政策会议纪录显示，有2名决策官员反对调高利率，但「大多数与会者」预期美国物价上涨情况持续的风险高，可能有必要进一步紧缩货币。

这些官员的看法打击了投资人的信心，他们原本冀望美国目前利率水准已经触顶，因为有连串经济数据显示，通货膨胀率正在下降、就业市场也在走软。

尽管根据芝加哥商品交易所（CME）的资料，期货市场目前反映联准会9月会议有接近9成机率按兵不动；但有越来越多投资人相信，接下来还会有升息行动。

美国股市3大指数昨天收盘悉数挫跌，卖压主要来自对利率升高敏感的科技股。美国10年期公债殖利率也触及2008年全球金融危机高峰期以来最高水准。

今天亚洲股市除了受到欧美市场的负面情绪渗透影响，投资人对中国经济的担忧也让抛售气氛加重。因为昨天出炉的新数据显示，中国新屋售价连续第2个月下跌，凸显当地房市问题严重。

亚股今天大多应声收低，东京股市下跌0.4%，雪梨、首尔、新加坡、威灵顿和马尼拉股市也全数收黑。

但上海股市在逢低买气加持下收高0.4%，台北、曼谷股市也收涨。香港股市则收在平盘。（译者：张正芊/核稿：陈政一）

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