蔬菜价格飙升 印度汉堡王菜单移除番茄

（法新社新德里17日电） 由于蔬菜歉收导致价格飙升，印度汉堡王（Burger King）业者跟随其他速食巨头的脚步，将番茄从菜单移除。

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今天在印度首都新德里一家汉堡王门市张贴的告示写着：「番茄也需要假期！」

公告内容写道：「由于番茄的品质和供应遇到不可预期的情况，我们无法在餐点中加入番茄…我们正在尽最大努力，让番茄再次加入汉堡。」

汉堡王自2014年起在印度各地营业，以各式各样的鸡肉和素菜替代品取代牛肉汉堡，以符合印度教禁止屠牛的规定。

汉堡王成为最新一家停止供应番茄的连锁店。

当地媒体报导，麦当劳（McDonald's）7月时表示，由于「季节性问题」，将暂时把番茄从菜单上移除。

美国三明治连锁赛百味（Subway）也在同月跟进作法，声称他们面临「品质问题」。

印度中央银行上周警告，食品价格上涨已影响家庭预算，并且情况预料将会恶化。

印度中央银行并表示，主要农作带出现恶劣气候及虫害，导致番茄价格飙升。

印度财政部长希塔拉曼（Nirmala Sitharaman）表示，政府已取消进口限制，从邻国尼泊尔进口番茄，以帮助缓解食物价格上涨的压力。

© 2023 AFP