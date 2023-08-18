新加坡船公司推出「猫咪邮轮」 可带毛孩出海

（法新社新加坡18日电） 豪华邮轮之旅如今已不是人类专属的休闲活动。新加坡的爱猫人士现在可以带着宠物一起搭乘邮轮，与猫咪一起吹海风、欣赏海景，并享用晚餐。

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在豪华高桅帆船「皇家信天翁」号（Royal Albatross）上，猫咪可以在特制的笼内休息，饲主则可以在一旁的甲板上享用4道或7道餐点的晚餐。

继2021年推出「狗狗邮轮」大受欢迎后，皇家信天翁号的营运商本月推出适合猫咪的行程。

在时长2个半小时的航程里，15只猫咪和130名人类乘客沿着度假胜地圣淘沙岛航行，欣赏星国天际线景色和绚烂的烟火秀。

一名28岁、从事人资相关工作的女乘客表示，「我认为猫咪的状况很好…它们很喜欢这里的风景，我想它们也可以感受到自由的感觉。」她的5岁布偶猫可可（Coco）和波波（Bobo）坐在桌旁的笼子里，远眺大海。

自2021年至今，这艘船已接待2000多只狗狗，猫咪的数量可能很快就会追上。目前该船已售出200多张人类乘客门票，每张售价225新币（约新台币5300元）。

一般来说，这艘豪华帆船会为狗狗提供3道菜的晚餐，但猫饲主通常会选择把宠物餐带回家，因为这种挑剔的动物通常不会在不熟悉的地方进食。

经营宠物邮轮的公司Tall Ship Adventures表示，该公司曾谘询专家和爱护动物协会（SPCA）等动物福利组织，以确保宠物在船上的安全体验。

© 2023 AFP