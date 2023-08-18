美升息疑虑中国地产危机夹击 亚股普遍挫低

（法新社香港18日电） 美国联邦准备理事会（Fed）可能再次升息的疑虑升高，中国地产市场危机也再度为中国经济增添不利因素，令投资人忧虑加深。亚洲股市今天大多应声下跌，香港股市更重挫逾2%。

广告 继续浏览后续

近期连串数据暗示，美国的通货膨胀虽然正在降温，但经济体质依旧强健，且棘手的物价水准可能还会维持一段时间。

这使得投资人重新评估美国的货币政策展望。原本他们看好联准会7月升息可能是最后一次，现在则是预期今年底前还会再升息一次。

这样的看法也受到一些美国央行决策官员最近的言论支撑。他们暗示，唯有继续调高借贷成本，才能让美国通膨率降至并维持在联准会的目标2%。而目前通膨率为3.2%。

市场预期联准会将再次升息，已促使作为未来利率指标的美国10年期公债殖利率攀至接近2008年全球金融危机以来最高水准。

昨天出炉的数据，也无助劝退投资人对升息的预期心理。美国上周首次申请失业给付人数创下7月以来最大降幅，显示劳动市场依旧十分强健。美国股市3大指数昨天收盘应声写下连跌3天。

亚洲投资人还焦虑关注中国经济情况，当地房地产市场危机再度出现在新闻头条。继数天前大型地产开发商碧桂园坦言，一些债券赎回存在「重大不确定性」，暗示可能在9月出现债务违约；中国房市危机的代表企业恒大集团昨天则在美国声请破产保护。

亚洲股市今天跌势明显。其中香港股市重挫2.1%，并写下连续6个交易日下跌；上海股市也挫低1.0%。东京股市收跌0.6%，首尔、新加坡、威灵顿、台北、曼谷、马尼拉和雅加达股市同样都收低。

© 2023 AFP