中国降息未能平息市场忧虑 亚股走势分歧

（法新社香港21日电） 亚洲股市今天走势分歧，主因中国再次降息未能安抚投资人，他们对这个全球第2大经济体的前景日益担忧。

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北京本月发布的一系列疲软数据打击了市场情绪，这显示中国疫情后的复苏已偏离正轨。

在美国联邦准备理事会（Fed）试图将通膨率降至2%的目标，有关联准会可能进一步收紧货币政策并在一段时间内维持高利率的猜测，加深了悲观情绪。

随着华尔街股市表现不甚出色，投资人把焦点转向25日即将在怀俄明州杰克森霍尔（Jackson Hole）登场的全球央行年会，希望获得一些利率线索。

香港盛宝金融（Saxo Markets）大中华区市场分析师黄永辉（Redmond Wong）指出：「从近日的评论来看，央行行长们似乎将保持进一步升息的弹性，同时，他们显然也在避免承诺很快就会降息。」

联准会和其他央行考虑进一步升息时，中国人民银行今天宣布再度下调贷款市场报价利率（LPR），一年期LPR下调10个基点至3.45%，以提振陷入困境的经济，5年期LPR则按兵不动。

然而，上述举措仍不足以安抚忧心忡忡的投资人，他们呼吁领导人推出更多具体措施，以促进成长。北京当局已做出一系列提振经济的承诺，但都欠缺细节。

香港股市今天连续第7个交易日下跌，较1月高点下跌逾20%，上海、雪梨、新加坡和威灵顿也下挫；不过东京、首尔、孟买、曼谷和雅加达股市上扬。

加州太平洋投资管理公司（Pimco）董事总经理暨短期投资组合管理与资金主管施耐德（Jerome Schneider）表示：「在可预见的一段时间内，我们可能会看到5%以上的基准无风险利率环境，这或许会持续到2024年年中，或是更久之后。」（译者：施施/核稿：陈政一）

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