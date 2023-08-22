英晶片设计大厂安谋申请赴美上市 IPO估值640亿美元

（法新社纽约22日电） 英国晶片设计大厂安谋（Arm）已启动在纽约公开上市的程序，有望成为数年来美国规模最大的IPO（首次公开发行）。虽然未透露发行股数，但母公司软银对安谋估值为640亿美元。

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法新社报导，日本软体银行集团（SoftBank）旗下的安谋是全球智慧型手机晶片设计的领导者，并以在人工智慧 (AI) 领域占有一席之地为目标。

安谋在昨天提交的文件中表示，今年稍早决定不在伦敦证交所上市后，计划在以科技股为主的美国那斯达克交易所上市。

安谋并未列出计划出售的股票数量，因此无法估计该公司可能筹措多少资金。

但招股说明书中的细节显示，软银对安谋的估值为640亿美元，是软银2016年收购价格的两倍多。

这个金额接近美国电动车新创公司Rivian在2021年挂牌上市的市值680亿美元，也与美国叫车服务巨擘优步（Uber）2019年以750亿美元估值公开上市相去不远。

但与2014年以2310亿美元估值上市的中国电子商务龙头阿里巴巴集团相比，仍望尘莫及。这是当时有史以来规模最大的IPO，目前阿里巴巴市值来到约1.8兆美元。

安谋在智慧型手机处理器设计领域占主导地位。根据招股说明书，全球人口大约70%使用基于安谋的产品。

© 2023 AFP