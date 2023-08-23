亚股涨多跌少 市场静待鲍尔演说和辉达财报

（法新社香港23日电） 亚洲股市今天涨多跌少，市场投资人努力维持昨天难得涨势的动能，同时认为高利率恐持续一段时间。

广告 继续浏览后续

受到经济强劲恐容许联准会（Fed）维持紧缩货币政策预期心理的影响，美国公债殖利率飙至约15年高点，投资人心理最近几周来受到打击，迫使投资人延后预期借贷成本调降的时间表；然而，就在几个月前，他们还看好联准会年底将降息。

市场目前焦点放在联准会主席鲍尔（Jerome Powell）25日即将发表的演说。

Sevens Report Research创办人兼总裁艾塞耶（Tom Essaye）指出：「重要的不是利率的高点，而是维持高点的时间长短。我们若看到鲍尔25日暗示升息时期将更长，我们恐得迎接股市的震荡。」

此外，投资人也将静待辉达公布财报。拜人工智慧（AI）应用开发所需的处理器需求大增之赐，辉达第2季营收料将超乎预估。

SPI资产管理公司（SPI Asset Management）策略师殷尼斯（Stephen Innes）说：「（辉达）前一季交出优异的财报引爆科技股涨势，创造看好人工智慧前景的氛围，带动标准普尔500指数今年以来亮眼的表现。」

辉达涨势带动推升本周稍早全球股市的涨势，但投资人基于眼下的升息疑虑，未能继续敲进股票。

前一天的美股，以科技股为主的那斯达克指数虽微幅上扬，但标准普尔500指数和道琼工业指数都下滑。

亚股今天早盘走势震荡，午盘回稳，多数股市微幅走高。

日股基准日经指数收涨0.5%，收32010.26点。香港恒生指数收涨0.3%，收17845.92点。上海综合股价指数收跌1.3%，收3078.40点。

至于其他亚股，雪梨、新加坡、威灵顿、曼谷、雅加达和台北股市微幅收高。首尔和马尼拉股市则收跌。

© 2023 AFP