欧元区8月采购经理人指数滑降

（法新社布鲁塞尔23日电） 欧元区今天公布的一项重要调查显示，随着制造业衰退开始蔓延至服务业，欧元区经济以3年来最快速度萎缩。

广告 继续浏览后续

标普全球（S&P Global）今天发布8月HCOB欧元区采购经理人指数（ HCOB Eurozone purchasing managers' index, PMI），自7月的48.6滑降至47。这项指数低于50代表萎缩。

这个数据创2020年11月以来最低点，当时全球经济受到COVID疫情冲击。

汉堡商业银行（Hamburg Commercial Bank）首席经济学家戴拉卢比亚（Cyrus de la Rubia）指出：「鉴于PMI是我们地区生产毛额（GDP）的即时预报（nowcast），我们依此计算出欧元区第3季经济将萎缩0.2%。」

这个数据显示8月欧元区服务业部门陷入衰退，创下去年12月以来首度萎缩。

戴拉卢比亚指出：「在制造业部门，德国企业减少产出的速度比法国企业更快。这只会助长德国是欧洲病夫的讨论。」

德国央行21日表示，德国黯淡的经济第3季恐再度陷入停滞。国际货币基金（IMF）则预估德国将是2023年唯一呈现萎缩的主要先进经济体。

© 2023 AFP