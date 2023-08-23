消息人士：Subway即将点头出售 卖价逾2800亿元

（法新社纽约23日电） 一名知情人士表示，美国连锁潜艇三明治店Subway接近以90亿余美元（约新台币2871亿元）价格接受收购，最快可能在今天宣布交易消息。

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这名人士透露，收购Subway的投标于昨天截止，有2方参与竞标，分别是美国私募基金公司洛克资本集团（Roark Capital Group），以及英国私募基金公司TDR资本（TDR Capital）和美国私募基金公司Sycamore Partners等投资方组成的财团。

得标的一方，预期会是以全现金交易出价最高者。

Subway成立于1965年，是一家义大利风格的潜艇堡店，如今在100多个国家拥有近3万7000家门市。

Subway今年2月14日发布新闻稿表示，已就可能出售公司聘请摩根大通（JPMorgan）提供谘询，但同时「依旧致力于未来发展」。

Subway的一名发言人昨天透过电子邮件告诉法新社，他们「在交易完成之前」不会发表任何评论。

洛克资本总部位于乔治亚州首府亚特兰大，在美国速食和调理食品业界是知名投资者，拥有包括水牛城狂野鸡翅（Buffalo Wild Wings）、31冰淇淋（Baskin-Robbins）和西雅图最佳咖啡（Seattle's Best Coffee）等连锁餐饮店；此外还有连锁健身房「橙色理论」（Orangetheory）等其他资产。

市调公司全球数据（GlobalData）的零售业分析师桑德斯（Neil Saunders）指出，洛克资本「已经展示他们知道如何培植餐厅品牌，并帮助其透过扩张等方式成长」。

TDR资本和总部位于纽约的Sycamore Partners也在消费者市场拥有投资。

TDR资本拒绝对Subway收购案置评。洛克资本和Sycamore Partners则未立即回应置评请求。

Subway高层近期为了加强与美国其他连锁餐厅竞争的能力，着重在努力削减成本，并将推动业务成长的努力大多聚焦在海外市场。

Subway今年6月宣布在中国达成特许经营协议，未来20年将在当地开设约4000家门市。

© 2023 AFP