德国第2季经济止跌停滞 前景仍不乐观

（法新社法兰克福25日电） 今天公布的官方最终数据确认，德国今年第2季经济成长停滞。这个欧洲最大经济体正与工业生产减缓及顽强的通货膨胀奋战，如今看来前景仍不乐观。

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法新社报导，根据德国联邦统计局（Destatis）发布的完整数据，德国今年4至6月国内生产毛额（GDP）与前一季相较零成长，这与7月公布的初步统计数据相同，也符合金融数据公司FactSet调查得出的分析师预估值。

德国经济登记为零成长，宣告正式退出先前连续2季萎缩的技术定义上衰退。德国联邦统计局局长布兰德（Ruth Brand）表示：「德国经济经过先前2季轻微下滑后，在春季回稳。」

德国联邦统计局指出，德国第2季经济受到消费改善及投资成长支撑，但占德国经济最大比重的出口则较前季小幅萎缩。

不过，今天这份数据仍难以安慰正与德国各方面经济火灾搏斗的决策官员。这些困难包括：始于俄罗斯全面侵略乌克兰、至今仍居高的通货膨胀；因中国等主要市场面临麻烦，而表现黯淡的出口；以及制造业疲软和利率升高带来冲击。

国际货币基金（IMF）已预测，德国将是今年唯一经济萎缩的主要先进国家。IMF经济学家布兹斯基（Carsten Brzeski）表示，今天这份数据「对于终结德国是否为欧洲新病夫的讨论几无帮助。事实上，短期和较长期展望看来皆毫不乐观」。

© 2023 AFP