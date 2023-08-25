投资人焦虑等待联准会主席演说 亚股挫低

（法新社香港25日电） 投资人日益担忧美国联邦准备理事会（Fed）将再度调升利率，因此热切等待联准会主席鲍尔今天稍晚将发表的演说。亚洲股市迷你涨势应声戛然而止，今天收盘普遍挫跌。

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美国股市昨天走跌，当中跌幅明显个股包括科技业巨擘亚马逊（Amazon）和苹果（Apple），卖压来自美国公债殖利率上升，以及数据显示即使金融环境紧缩，美国就业市场仍具韧性。亚股今天追随美股下行。

美股本月受到连串正面经济和就业数据打击，因为投资人意识到，若要让美国通货膨胀率降至并停留在联准会的目标2%，还有努力空间；而联准会强调，利率政策决定会以经济数据为依据，因此股市投资人对于公布的数据以「好消息就是坏消息」方式回应。

于是，昨天公布的美国上周初次申请失业给付人数减少，影响美股市场信心；此外，辉达（Nvidia）财报点燃一波科技股涨势后，吸引投资人获利了结，也增添美股卖压。

分析师表示，联准会主席鲍尔（Jerome Powell）今天在美国怀俄明州杰克森霍尔（Jackson Hole）召开的全球央行年会上发表演说时，必须谨慎发言。去年他在同一场合发表鹰派货币政策言论，引发全球股市打寒颤。

另一方面，中国经济问题继续为投资人带来压力。尽管北京为了替股市止血，呼吁中国退休金基金和一些大银行与保险商进场，并再度承诺放宽购屋规则来支持房市，但市场人士的反应皆似乎充耳不闻。

东京股市今天收盘挫跌2.1%，香港股市挫低1.4%，上海股市收低0.6%，雪梨、首尔、台北、威灵顿、马尼拉和雅加达股市也全数收黑。但新加坡和曼谷股市逆势收高。

© 2023 AFP