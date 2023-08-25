美三明治连锁店Subway同意并购 传价约3000亿元

（法新社纽约24日电） 美国潜艇三明治连锁企业「赛百味」（Subway）今天宣布达成交易，接受活跃于餐厅和调理食品业的美国私募基金公司「洛克资本集团」（Roark Capital Group）并购。

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根据新闻稿，在超过100个国家拥有近3万7000间餐厅的Subway表示，此交易将结合公司的「全球影响力和品牌实力，以及洛克资本集团在餐厅和特许加盟业务模式中的深厚专业知识」。

相关各方并未披露交易金额。1名知情人士本周稍早告诉法新社，交易金额预料超过90亿美元（约新台币2865亿元）。

「华尔街日报」（Wall Street Journal）之前报导，洛克资本集团出价96亿美元（约新台币3056亿元）竞购。

这笔金额将让Subway的交易成为美国史上第3大餐饮事业并购案。最大宗的并购案是「汉堡王」（Burger King）与加拿大咖啡餐饮连锁店Tim Hortons在2014年的114亿美元合并案。

Subway执行长齐德西（John Chidsey）说：「Subway与洛克资本集团合并具有光明的未来，我们致力继续专注于为我们的加盟商、顾客和员工提供三赢之道。」

总部位于亚特兰大的洛克资本集团拥有许多品牌，包括「水牛城狂野鸡翅」（Buffalo Wild Wings）、「31冰淇淋」（Baskin-Robbins）和「西雅图最佳咖啡」（Seattle's Best Coffee）等，还有连锁健身房「橙色理论」（Orangetheory）等资产。

洛克资本集团未立即回应法新社的置评要求。

Subway由德鲁卡（Fred DeLuca）于康乃狄克州经营的1家三明治店面起家。他当时获得家族友人巴克（Peter Buck）的1000美元投资开启事业，目的是为了支付大学学费。德鲁卡于2015年过世，巴克也于2021年逝世。

今年6月，Subway公布1项特许加盟协议，未来20年将在中国开张约4000间餐厅。（译者：徐睿承/核稿：曾依璇）

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