传英零售商Wilko取得续命金丹 私募公司打算收购

（法新社伦敦27日电） 英国零售连锁商Wilko管理人数天前警告Wilko「可能」裁员并关闭店面，媒体今天报导，私募股权公司M2 Capital已出价收购这家居家用品公司。

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「卫报」（Guardian）报导，总部位于伦敦的M2 Capital已出价9000万英镑（约新台币36亿9270万元）收购Wilko，并承诺所有员工留职两年。

这家拥有400家分店和1万2500名员工的英国集团，因受到生活成本危机和通货膨胀的打击，8月初进入破产管理程序。

英国广播公司BBC今天报导，M2 Capital董事总经理曼查（Robert Mantse）证实Wilko已接受这项收购。

M2 Capital并未回覆法新社的置评要求。

资诚联合会计师事务所（PwC）发言人今天对法新社表示：「自从我们被指派为Wilko的管理人以来，一直努力不懈，以确保能够出售这家公司，并且与多方的谈判还在进行中。」但他拒绝就任何具体报价发表评论。

资诚23日表示，整个Wilko集团尚未找到买家，并警告，预计最快将于下周出现「重大」裁员。 （译者：纪锦玲/核稿：陈政一）

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