鲍尔审慎升息说和中国降证交印花税激励 亚股多收高

（法新社香港28日电） 美国联邦准备理事会（Fed）主席鲍尔（Jerome Powell）表示，决策官员在升息方面将采审慎作法，加上中国政府宣布调降证券交易印花税，亚洲股市今天普遍收高。

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鲍尔25日在各界关注的演说中透露，决策者力图让通膨受到掌控，联准会不排除进一步紧缩货币政策，但重申利率决策将以经济数据为依归。

鲍尔的演说内容暗示，美国利率下月将维持在5.25%-5.5%的22年高点，而投资人仍忧心年底前还会再升息。

分析师指出，各界聚焦在经济数据，意味着本周公布的通膨和就业数据相形之下将更重要。

中国昨天宣布证券交易印花税今起减半徵收，激励上海股市今天收涨。这是中国自2008年以来首度调降证交印花税。

中国财政部昨天下午发布公告指出，为了活跃资本市场、提振投资者信心，自2023年8月28日起，证券交易印花税实施减半徵收。

中国官员也表示，将放缓新股上市的脚步。新股上市通常会吸走市场流动性。

华尔街股市25日先抑后扬，亚洲股市今天跟进走高。

日股日经225指数今天收涨1.7%，收在32169.99点。港股恒生指数收涨1.0%，收在18130.74点。上海综合股价指数收涨1.1%，收在3098.64点。

至于其他亚股，雪梨、新加坡、首尔、台北、曼谷、雅加达和威灵顿股市本周伊始皆收高。吉隆坡股市则微幅收跌。

负债累累的中国房地产商恒大集团因未公布财报遭暂停交易17个月后，今天在香港交易所恢复交易，股价收盘狂泻78.78%，报0.35港元。

© 2023 AFP