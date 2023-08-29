（法新社香港29日电） 全球股市涨势带动亚股，美国本周将陆续公布经济数据，这可能是美国联邦准备理事会（Fed）利率决策的关键。

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中国承诺祭出新措施提振经济后，香港和上海股市大幅上涨，但对前景的担忧持续抑制市场情绪。当局面临愈来愈多呼声，要求加大刺激经济力度提振成长。

联准会主席鲍尔（Jerome Powell）坚称，将根据一连串指标调整货币政策，这引发投资人对紧缩周期已接近尾声的希望。

本周美国将公布联准会偏好的通膨指标个人消费支出物价指数（PCE），以及就业创造和工厂活动等数据。

虽然通膨正在缓和，但联准会官员警告，通膨率仍处于3.2%的过高水准，远高于2%的目标，使得联准会可能不得不调升利率，或至少维持在高点，直到他们对物价得到控制感到满意为止。

阿默普莱斯金融公司（Ameriprise Financial Inc.）首席市场策略师萨里班尼（Anthony Saglimbene）表示：「投资人希望看到本周公布的经济数据表明经济活动放缓，足以阻止进一步升息，但又不会慢到表明经济正在走向衰退。」

亚股普遍收涨。由于科技巨擘股价劲扬，香港股市涨幅来到1.95%；而东京、雪梨、首尔、新加坡、曼谷、马尼拉、威灵顿、台北和雅加达股市也都收涨。

由于中国领导阶层试图重振陷入困境的市场，当局时隔15年再度调降证券交易印花税，上海股市闻讯收高。

© 2023 AFP