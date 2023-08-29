数据显示美就业市场正在降温 欧股收高

（法新社伦敦29日电） 美国劳工部今天公布的职位空缺和劳动力流动调查（JOLTS）显示美国就业市场正在降温，没有给予美国联邦准备理事会（Fed）进一步升息的理由，欧洲股市今天应声收高。

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根据JOLTS就业报告，7月职缺数比6月减少约34万个至883万个，低于市场预期的950万，也比修正后前值916.5万少，写下2021年3月以来最低。

这份报告为美国本周将公布的一系列重要数据打头阵。美国本周还将公布联准会偏好的通膨指标个人消费支出物价指数（PCE），以及就业创造和工厂活动等数据。

美国经济评议会（The Conference Board）今天也公布美国8月消费者信心指数，消费者信心意外下滑，从前值114（经修正）降至106.1，低于市场预期的116。这应可让9月将集会的联准会决策官员放心，他们的措施已收到成效，不用急着进一步升息。

伦敦FTSE 100指数上涨126.41点或1.72%，收在7464.99点。

法兰克福DAX指数上涨138.27点或0.88%，收在15930.88点。

巴黎CAC 40指数上涨48.72点或0.67%，收在7373.43点。（译者：陈政一）

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