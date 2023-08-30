亚股随美股涨势多收高

（法新社香港30日电） 美国最新公布的职缺数据较预期疲软，缓解外界对美国联邦准备理事会（Fed）将再次升息的疑虑，带动美股涨势。亚洲股市今天随着前一天的华尔街股市涨势多走高。

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媒体报导中国大型官银将调降房贷利率和存款利率，以协助陷入困境的房地产产业，也对股市带来提振。

备受关注的美国劳工部职位空缺和劳动力流动调查（ Job Openings and Labor Turnover Summary）数据远低于预测值后，亚马逊（Amazon）和苹果（Apple）等大型股闻讯劲扬，带动华尔街股市走高。

另一项报告则显示，受到就业、升息、和通膨等疑虑影响，消费者信心滑降。

分析师表示，职位空缺和劳动力流动调查数据让货币决策官员有余裕在利率方面暂时按兵不动。联准会官员为了对抗通膨，已将主要利率调高至20年来高点。

根据彭博新闻，升息预期降温带动美债殖利率下滑，投资人甚至押注降息时间，将从7月提前至6月。

SPI资产管理公司（SPI Asset Management）分析师殷尼斯（Stephen Innes）则提醒，欠佳的数据对利率前景来说固然是好事，但「我们只剩下容纳一个坏消息的空间（非农就业人数），之后『坏消息就是坏消息』 了」。

亚股今天多随前一天的美股走高。日股基准日经指数收涨0.3%，收在32333.46点。港股恒生指数近乎持平，收在18482.86点。上海综合股价指数收在3137.14点，近乎持平。

至于区域其他股市，雪梨、首尔、曼谷、台北、马尼拉和雅加达股市皆收涨。威灵顿和新加坡股市收跌。

© 2023 AFP