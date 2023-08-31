印度阿达尼集团又被爆操控股价 反控记者唱空牟利

（法新社新德里31日电） 印度富豪阿达尼的事业集团继元月遭一家美国放空投资公司指控操控自家股价，导致市值严重缩水后，昨天又有报告支持这项指控。阿达尼集团今天反控发表报告的记者网络密谋藉拉低其股价牟利。

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阿达尼集团（Adani Group）事业版图横跨全球、涉足产业涵盖港口管理到电力。美国公司兴登堡研究（Hindenburg Research）年初指控阿达尼集团「明目张胆」进行公司诈欺，引发集团旗舰公司阿达尼企业（Adani Enterprises）股价暴跌，集团市值蒸发约1200亿美元（约新台币3兆8300亿元）。

全球调查记者网络「组织犯罪与贪腐举报计画」（Organized Crime and Corruption Reporting Project，OCCRP）昨天表示，他们发现支持兴登堡研究指控的金融文件，也就是阿达尼集团利用境外避税地和关系人交易来抬高自家股价。

这份报告说，有两名在阿达尼集团旗下公司担任主管的男子持续数年交易集团内企业股票，他们「透过境外结构掩护涉入其中」。

阿达尼集团今天则发布声明表示，他们「断然」否认「组织犯罪与贪腐举报计画」的调查结果，并指控这个网络试图藉压低阿达尼集团企业股价获利。

声明写道：「我们...对于自身资讯揭露和公司治理准则的品质依旧充满信心。...这些新报导出现的时机可疑且怀有恶意。」印度证券监管机关预料即将公布兴登堡研究对阿达尼集团所提指控的调查结果。

阿达尼集团拜旗下企业股价狂飙之赐，包括最大上市企业股价在5年内飙涨10倍多，获得资金在短时间内迅速扩张。

集团创办人阿达尼（Gautam Adani）直到今年稍早仍是世界排名第3富豪，但在兴登堡研究提出指控后，他的财富净值已严重缩水2/3。

阿达尼的企业帝国先前迅速扩张投入资金密集事业，已引发专家提出警告。国际信评机构惠誉（Fitch）旗下市场研究公司CreditSights去年已示警，阿达尼集团「严重过度杠杆化」。（译者：张正芊/核稿：陈政一）

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