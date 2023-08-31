美中数据多空因素拉锯 亚股涨跌互见

（法新社香港31日电） 亚洲股市今天难以追随美国股市昨天涨势，收盘走势分歧。尽管美国最新数据令人更看好美国联邦准备理事会（Fed）今年不会再升息，但中国再传出疲软经济数据，拖累市场信心。

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昨天出炉的美国数据显示，民间新增就业人口减少，第2季经济成长率也比初值更低。加上前一天公布的美国职缺数量和消费者信心皆下滑，暗示联准会有空间不再推高借贷成本。

投资人如今预估，美国央行今年再度升息的机率不到50%。他们现在将焦点转向今天稍晚将公布的联准会偏好通货膨胀指标美国个人消费支出物价指数（PCE），并关注预计明天出炉的美国8月制造业活动和非农业就业数据。

另一方面，中国今天公布8月制造业活动连续第5个月萎缩，服务业也走软。这很可能令北京面临祭出振兴措施的更大压力。

中国当局虽已承诺一系列措施来协助多项产业，尤其是房地产业，但分析师认为，除非北京宣布一波大范围「火箭炮式」巨额开支措施，才能安抚投资人。

上海和香港股市今天收盘皆下跌0.6%，首尔、台北、曼谷、雅加达和马尼拉股市也都收低；但东京股市收高0.9%，雪梨、新加坡和威灵顿股市也收红。

© 2023 AFP