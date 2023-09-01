投资人静待美国就业数据出炉 亚股涨多跌少

（法新社香港1日电） 继昨天公布的数据显示全球最大经济体美国通膨略有上升，加上今天稍晚美国将发布重要的就业报告，亚洲股市今天多数收高。

广告 继续浏览后续

一周以来，投资人因数个数据显示美国经济显示出放缓迹象而受到振奋，缓解美国联邦准备理事会（Fed）进一步升息的压力。

在此同时，随着当局面临要求推出大规模刺激经济成长措施的呼声日益升高，投资人也在评估中国为帮助遭受重创的房地产业而采取的最新举措。

昨天公布的数据显示，联准会偏好的通膨指标个人消费支出物价指数（PCE Index）7月小幅上升后，华尔街3大指数收盘涨跌互见，为整个8月波动的股市划下句点。

此数据符合预期，投资人几乎没有受到任何影响，他们关注的是今天稍晚公布的非农就业数据，希望这些数据能显示8月劳动市场持续放缓。

本周公布的职位空缺、工厂活动和经济成长等其他数据，加剧投资人对联准会不再需要收紧货币政策的乐观情绪。

亚洲投资人今天抱持谨慎态度，股市交易清淡，东京、首尔、上海、台北、新加坡、马尼拉和雅加达股市均小幅收涨，但曼谷、雪梨和威灵顿股市收跌。

香港股市因台风休市。在中国人民银行（央行）下调金融机构外汇存款准备金，以支持人民币后，提振了中国市场。

© 2023 AFP