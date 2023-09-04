亚股多收涨 美最新就业数据减缓升息压力

（法新社香港4日电） 美国最新公布的就业数据引发市场乐观预期，联邦准备理事会（Fed）升息循环可能已近尾声，亚洲股市今天普遍收高。

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近来一连串数据指向劳动市场走软，和经济成长放缓的迹象，代表联准会紧缩货币政策开始奏效，对市场信心带来提振。

此外，外界预期中国将持续推出提振经济和援助房地产业措施的心理，也对股市带来鼓舞。

美国最新就业报告显示，8月新增就业人数18万7000人虽高于预期，但前两个月的新增就业数据大幅下修，同时工资成长也降温。

这些数字显示美国经济未陷入衰退的危险中，同时减缓的幅度也足以让利率维持不动，符合所谓「不太冷也不太热」的情况。

盈丰财资市场（CMC Markets）分析师休森（Michael Hewson）说：「从联准会观点来看，这正是他们想看到的数据类型，足以提供维持本月货币政策不变的理由。」

「这个趋势若持续，而且没理由相信它不会，那么认为我们可能已看到联准会在这个景气循环的最后一次升息，也是合情合理。」

华尔街前一个交易日普遍上扬，亚股今天在一周伊始也多走高。

日股日经指数今天收涨0.7%，来到32939.18点。

港股9月1日因台风来袭休市一天，未跟上区域股市涨势，今天上演补涨行情，恒生指数收盘大涨2.5%，收在18844.16点。

上海综合股价指数收涨1.4%，来到3177.06点。

至于其他亚股，雪梨、首尔、新加坡、台北、马尼拉和雅加达股市都收涨。威灵顿股市则收低。

© 2023 AFP